Одесские пограничники спасают Австралию от наркомании

Пограничники Одесского отряда совместно с другими правоохранительными органами разоблачили очередной канал контрабанды наркотиков, которые должны были попасть в Австралию.

Об этом сообщила Госпогранслужба, назвав проведённую операцию кропотливой, филигранной работой.

«Пограничники оперативных подразделений в течение 2019 года проводили комплекс мероприятий, направленных на прекращение одного из международных наркоканалов и разоблачения причастных к его наладке людей. В результате проделанной кропотливой работы, было установлен и задокументирован факт совершения контрабанды амфетамина в Австралию с помощью почтового оператора Украины», — говорится в сообщении.

Преступником оказался гражданин Украины. Ему объявили о подозрении в организации контрабанды наркотиков по ряду статей, в частности, по статьям 305, 307, 311, 313 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Меры досудебного расследования продолжаются.

«Благодаря филигранной оперативной работе опытные правоохранители нанесли сокрушительный удар этому наркоканалу», — резюмируют пограничники.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2010 года таможенники в Одесском порту обнаружили груз с четырьмя тоннами веществ, используемых при изготовлении кокаина и героина.

Фото: Госпогранслужба