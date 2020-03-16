Минздрав: Лекарств против COVID-19 не существует, не верьте мошенникам

Минздрав Украины предостерегает жителей от мошенников, которые продают «препараты» против нового коронавируса.

В ведомстве подчёркивают, что в мире ещё нет лекарств от COVID-19.

«В сети появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19. Минздрав Украины призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты», — говорится в сообщении.

Как отмечают в министерстве, специальных лекарств против COVID-19 в мире не существует. А в случае подтверждения наличия коронавируса пациенту в изоляции оказывается симптоматическое лечение.



«Будьте бдительны, не занимайтесь самолечением и при первых симптомах ОРВИ позвоните своему семейному врачу», — призывают в Минздраве.

Тех, кто пытается спекулировать вокруг темы коронавируса, Министерство здравоохранения просит быть сознательными и не вводить людей в заблуждение в сложное для мира время.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы подписал распоряжение, которым устанавливаются с 16 марта ограничения работы общественных заведений в связи с угрозой распространения коронавируса.