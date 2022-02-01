С 1 февраля в Украине начали использовать против COVID-19 лекарство прямого действия

С 1 февраля Украина начнёт использовать самые современные лекарства прямого действия, поскольку в прошлом году были подписаны контракты на рекордные суммы на поставку лекарств против COVID-19.

Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал народный депутат (фракция «Слуга народа»), глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

«Мы в прошлом году подписали контракт, и уже 1 февраля страна начнёт использовать самое современное лекарство прямого действия от COVID-19, которое только сегодня появилось во всём мире. И Украина не ждёт, и уже 1 февраля мы получаем это лекарство», — подчеркнул он.

По словам Радуцкого, лекарство получило государственную регистрацию в системе экстренного использования.

«Оно получило государственную регистрацию в системе экстренного использования, как и Соединённые Штаты, как страны Европейского Союза», — объяснил нардеп.

Речь идёт о зарегистрированном Министерством здравоохранения препарате для лечения COVID-19 «Молнупиравире».

Как сообщала Одесса News, в рамках государственной программы «еПідтримка», которая предусматривает выплату 1000 грн за полную вакцинацию от COVID-19, с 24 января можно приобретать лекарства в обычных аптечных заведениях и интернет-аптеках.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod