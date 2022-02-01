ГБР опровергла слухи о самоубийстве измаильского нацгвардейца Рябчука

Государственное бюро расследований опровергло слухи о самоубийстве Артемия Рябчука, подозреваемого в массовом расстреле на «Южмаше» в Днипре.

Об этом пресс-служба ГБР сообщает в Теlegram.

«Сегодня в информационном поле распространяется слух о самоубийстве Артемия Рябчука, которого подозревают в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре. Данная информация полностью не соответствует действительности. Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

В ГБР заявили, что делается всё возможное, чтобы как можно скорее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности. Также в Бюро призвали журналистов пользоваться официальной информацией и не распространять фейки.

Как сообщала Одесса News, ночью 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец из Измаильского района Одесской области застрелил четырёх военнослужащих и 35-летнюю работницу военизированной охраны предприятия. Ещё пять человек получили ранения. В убийстве, дезертирстве и похищении оружия обвинён нацгвардеец Артемий Рябчук 2001 года рождения. В ближайшие два месяца он будет содержаться в СИЗО.

31 января в Одесской области простились с нацгвардейцем, который погиб от пуль, выпущенных из автомата измаильского солдата, Александром Драганом.

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