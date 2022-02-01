4 февраля в Пекине открывается зимняя Олимпиада-2022

Торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля на Национальном стадионе Пекина «Птичье гнездо», где проходила и церемония открытия летних Олимпийских игр-2008.

Как сообщала Одесса News, «Вместе ради общего будущего» (Together For A Shared Future) — под таким девизом пройдут Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Олимпийский посёлок Пекина уже пополнился спортсменами из Украины.

Наши олимпийцы, прибывшие на XXIV зимние Олимпийские игры, расселились в Олимпийских селениях Чжанцзякоу и Яньцина, рядом со своими соревновательными объектами.

Украину на главном спортивном форуме четырёхлетия будут представлять 45 олимпийцев в 12 видах спорта.

Всего более 4 тысяч спортсменов из 95 стран выступят в 15 видах спорта и разыграют 109 комплектов наград.

Непосредственно в столице Игр-2022 будут проживать представители украинского фигурного катания и шорт-трека, которые после перерыва в два олимпийских цикла сумели вернуться в состав сборной и завоевать два пропуска на Олимпийские игры. Так же, как наши фигуристы в командных соревнованиях, которые в этой дисциплине выступали только в 2014 году.

Согласно расписания финальных соревнований Олимпиады-2022, уже 5 февраля будет разыграно 6 комплектов медалей:

09.45 — Лыжные гонки. Женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон.

10.30 — Конькобежный спорт. Женщины, 3000 метров.

11.00 — Биатлон. Смешанная эстафета.

13.35 — Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины, средний трамплин NH.

14.40 — Фристайл. Мужчины, могул.

15.26 — Шорт-трек. Смешанная эстафета.

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