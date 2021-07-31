На Одесской таможне выявили контрабанду китайских товаров на 7 миллионов

Государственное бюро расследований разоблачило на Одесской таможне контрабанду товаров из Китая на сумму свыше 7 миллионов ​​гривен.

Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что работники Территориального управления ГБР Николаева сообщили о подозрении бывшей временно исполняющей обязанности заведующей сектором одного из таможенных постов Одесской таможни, которая пропустила без уплаты таможенной пошлины из Китая в Украину товаров на 7 млн ​​гривен.

«В январе 2021 года чиновница Одесской таможни в порту проверяла контейнер с телефонами, одеждой, игрушками и другим товаром, который частная компания ввозила из Китая.

«Она внесла в акт досмотра заниженные данные о количестве товаров, имеющихся в контейнере. Вместо 11 млн гривен указала товаров всего на 4 млн гривен. Это позволило предприятию-импортёру сэкономить 1,7 млн гривен на уплате таможенной пошлины», — говорится в сообщении.

Нарушение выявили следователи ГБР при проверке на территории таможни.

За нарушение таможенных правил компанию-владельца товара оштрафовали на 2,6 млн гривен, а незадекларированный товар конфисковали в пользу государства.

Чиновница таможни подозревается во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, согласно ч.1 ст.366 (должностной подлог) Уголовного кодекса Украины. Ей «светит» наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определённые должности на срок до 3 лет.

Следователи ГБР устанавливают мотивы подозреваемой и проверяют причастность руководства чиновницы к указанному правонарушению. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года пограничники Одесского отряда в порту Черноморска предотвратили попытку незаконного вывоза из Украины тепловизионных прицелов и комплектующих к ним.

Фото: Facebook/ГБР

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