Одесские пограничники подвели итоги годы: миллионы туристов, тонны контрабанды

Пограничники Южного региона Украины подводят итоги 2021 года.

Как сообщает Госпогранслужба, с начала 2021 года в условиях противодействия пандемии COVID-19 пограничники Южного регионального управления через государственную границу пропустили более 4,8 миллиона человек и 1,1 миллиона автомобилей.

В пропуске отказано более 12 тысячам человек, из которых 2 тысячи — потенциальные нелегальные мигранты.

Отмечается, что за год сотрудники Южного регионального управления изъяли более 600 кг наркотических веществ, что превышает показатели за аналогичный период 2020 года.

Кроме того, изъято 100 единиц оружия, почти 6 тысяч боеприпасов, более 11 миллионов пачек сигарет и 53 тонны вино-водочных изделий. Оценка задержанной товарной контрабанды составляет более 300 миллионов грн и также превышает показатели прошлого года.

Что касается незаконного вылова водных живых ресурсов, пограничники зафиксировали почти 500 случаев деятельности браконьеров. Изъято 4 тонны морских и речных живых ресурсов, 60 км запрещённых орудий вылова. Предупреждены потери от такой деятельности на сумму более 100 миллионов гривен.

Особого внимания заслуживают результаты оперативной деятельности, благодаря которой разоблачены три канала торговли людьми, преступная группа лиц, занимавшаяся вербовкой женщин с целью их использования в качестве «суррогатных матерей», ликвидирована деятельность 9 подпольных производств, 10 фактов незаконной переправки людей через границу.



Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года правоохранители во время проведения таможенного досмотра в международном пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» Одесской области блокировали незаконное перемещение через государственную границу Украины редкого металла — осмия, стоимость которого составляет 2 миллиона долларов США.

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