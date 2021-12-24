Кого в Одессе 24 декабря оставят без воды

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на водоводе диаметром 600 мм 24 декабря не удет воды у некоторых потребителей.
В частности, с 09:00 до 19:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- ул. М. Грушевского,
- ул. Химическая,
- ул. Н. Боровского,
- Деревообделочные переулки,
- ул. Пестеля,
- ул. Плиева,
- ул. Парковая,
- ул. Испанская,
- ул. Промышленная,
- Зелёный проспект,
- ул. Почтовая,
- ул. Самодеятельности,
- ул. Отечественная.
Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
Одесса News сообщала адреса, где сегодня, 24 декабря не будет света.
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