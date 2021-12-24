Кого в Одессе 24 декабря оставят без воды

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на водоводе диаметром 600 мм 24 декабря не удет воды у некоторых потребителей.

В частности, с 09:00 до 19:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

ул. М. Грушевского,

ул. Химическая,

ул. Н. Боровского,

Деревообделочные переулки,

ул. Пестеля,

ул. Плиева,

ул. Парковая,

ул. Испанская,

ул. Промышленная,

Зелёный проспект,

ул. Почтовая,

ул. Самодеятельности,

ул. Отечественная.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Одесса News сообщала адреса, где сегодня, 24 декабря не будет света.

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