Причины пожаров не ясны: что горело в Одессе в 1-м Украинском переулке и на ул.Косвенной

23 декабря в Службу спасения поступили тревожные сообщения о пожарах по двум адресам в Одессе.

По одному из них, по сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, а именно на улицу Косвенную в Малиновский район Одессы ранним утром выехали 9 пожарных машин с 28 спасателями.

Оказалось, что горела квартира на 6-м этаже 10-этажного жилого дома №78 на этой улице. Звеном газозащитной службы с места, охваченного огнём, был спасён пострадавший хозяин квартиры 1975 года рождения. Его в тяжёлом состоянии с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали.

Спасатели ГСЧС с верхних этажей по маршевым лестницам эвакуировали 10 жителей дома. Полчаса понадобилось для ликвидации пожара. Жертв не было. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

По другому адресу — в 1-м Украинском переулке Киевского районаи Одессы — горел на общей площади 100 м² частный жилой дом.

По прибытии спасатели сразу же начали тушить объятую пламенем крышу двухэтажного здания. Усилиями 23 пожарных огонь утихомирили в течение часа. Пострадавших или погибших спасатели не обнаружили. Вероятная причина возгорания пока не установлена.

Как сообщала Одесса News, 22 декабря после ликвидации пожара в жилом доме по улице Пушкина в с. Богатое Измаильского района Одесской области пожарники обнаружили труп.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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