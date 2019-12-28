В Одессе прощались с жертвами пожара в здании одесского колледжа

26 и 27 декабря в Одессе провожали в последний путь погибших 4 декабря в страшном пожаре на Троицкой, 25 — сотрудников Института морской биологии НАН Украины Бориса Александрова и кандидата биологических наук Галину Иванович, 16-летних студенток колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Екатерину Пяночкину и Юлию Маркину.

Как сообщает Думская, прощание с директором Института морской биологии НАН Украины, доктором биологических наук Борисом Александровым и кандидатом биологических наук Галиной Иванович проходило в фойе здания биологического факультета ОНУ имени И.И. Мечникова в Шампанском переулке.

Письмо с соболезнованиями прислал Президент Национальной академии наук Борис Патон. Вместе с родственниками погибших и украинскими учёными скорбят гидробиологи со всего мира.

«Нашу скорбь не передать словами, — говорили выступающие на траурном митинге. — Мы потеряли не только научного лидера и его помощника. Мы потеряли сердце нашего коллектива. И Борис Георгиевич, и Галина Валентиновна — это те люди, вокруг которых проходила жизнь нашего института. Это уникальные люди. Борис Георгиевич — это человек-праздник, настоящий одессит и прирождённый исследователь и администратор. Галина Валентиновна — человек долга, который до последнего оставался со своим руководителем».

Бориса Александрова и Галину Иванович похоронили на Новогородском (Таировском) кладбище. В память о них на арт-объектах «Крылья ангела», установленных по инициативе доктора Александрова на одесском Ланжероне и набережной Батуми, повязали траурные ленты. Юлией Маркиной

Ранее одесситы попрощались ещё с двумя жертвами трагедии: в Валиховском переулке, где находится бюро судебно-медицинской экспертизы, почтили память студенток колледжа Екатерины Пяночкиной и Юлии Маркиной.

Катю похоронили в селе Подгорное Беляевского района, а Юлю на сельском кладбище Красносёлки Лиманского района.

Фото: Думская