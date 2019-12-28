Зеленский подписал закон о контроле цен на электроэнергию

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» № 330-ІХ, который парламент принял 4 декабря 2019 года.

Об этом говорится на сайте Главы государства.

«Целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, что является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период.

В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электрической энергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке «на сутки вперёд» с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины «, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что НКРЭКУ получает право до 1 апреля 2020 года устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии.

«Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке). В то же время Кабинет Министров Украины имеет право отменять этот запрет на определённый им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединённой энергосистеме Украины», — добавили в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в декабре Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О безотлагательных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине».