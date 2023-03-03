Украинцам готовят пересмотр тарифов на электроэнергию

В правительстве рассматривают разные варианты пересмотра тарифа на электроэнергию для населения, однако окончательное решение может быть принято не раньше, чем по окончании этого отопительного сезона.

Об этом сказал председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский, сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«В настоящее время в правительстве вместе с Минэнерго, НКРЭКУ и Минсоцполитики работают сразу несколько рабочих групп, которые рассматривают разные варианты пересмотра тарифа. Одна из них предусматривает модификацию действующей системы субсидий, другая – разные тарифы в зависимости от объёмов потребления. Финальное решение о тарифах для населения будет принимать правительство. И это произойдёт не раньше, чем через месяц-два, уже после окончания этого отопительного сезона», — говорится в сообщении.

Ущаповский обратил внимание на то, что при любых решениях, которые будут касаться корректировки тарифа, в первую очередь, будут учитываться интересы малозащищённых слоёв населения, чтобы их это коснулось меньше всего.

«Главное здесь – обеспечить открытость и прозрачность процесса пересмотра тарифов на электроэнергию и учесть потребности тех потребителей, которые пострадали от последствий войны больше всего, которые не могут платить по высокому тарифу. Война нас изменила, мы уже готовы платить за электроэнергию по справедливой цене. И сейчас очень важно, чтобы сделать эту цену действительно справедливой», — заметил Ущаповский.

Он отметил, что, несмотря на значительные потери в энергетическом секторе, Украина успешно прошла эту сложную зиму, но нужно начинать готовиться к новому отопительному сезону.

«Уже сейчас нужно готовиться к следующему отопительному сезону и восстанавливать уничтоженное. И нам нужно думать, как действовать дальше, за какие средства восстанавливать. Ведь война продолжается. Кроме международной помощи, основным источником средств для этого должны стать средства, заложенные в тариф на электроэнергию для населения, который не пересматривался с 2017 года», — добавил Ущаповский.

Для справки. Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Кроме того, россияне с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на объекты магистральных сетей «Укрэнерго», нанеся масштабные и сложные повреждения. Восстановление функционала этих объектов всё ещё требует значительных ресурсов и времени.

Как сообщала Одесса News, Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в марте ещё не предоставляла ограничений в потреблении электроэнергии, что позволяет не отключать свет в Одесской области. Однако в результате повреждения сетей «Укрэнерго» в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику в случае увеличения потребления электроэнергии.

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