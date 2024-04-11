Кто в Одессе 11 апреля останется без света

Ряд улиц в Одессе 11 апреля обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы по Центральным РЭС по таким адресам: Авиационная, 1, 1/корп.5, Багрицкого, 50 – 75, Базарная, 92, 100, Жуковского, 27 – 36, 39, Большая Арнаутская, 80, 82, 90-111, Весенняя, 4 – 41, Герцена, 2 -11, 51, Глиняная, 27 — 48, Еврейская, 36-42, 50-58, Ефимова, 2 -19, 29-49, Кузнечная, 19-55, 59, Льва Толстого, 17, 19, Люстдорфская, 2б, 4б, 4в, М. Бабаджаняна, 1-24, Малая Арнаутская, 90-113, Малиновского, 66 — 92, Нежинская, 64, 65, 66, 72, Новосельского, 84-110, Мраморная (Перовской Соф.), 27-48, Пишенина, 8-59, пл. Соборная, 1, пл. Веры Холодной, 1,3, Поездная, 5, 5а, 6, Преображенская, 27, 35-43, 50-82, пер. Косовский, 3-8, пер. Нечипоренко, 4 – 14, пер. Ониловой, 3-14, пер. Парашютный, 1 – 8, пер. Покровский, 3, 5, пер. Рекордный, 1 – 7, пер. Успенский, 3-9, 14, 23, просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-6, 11, 27, сквер Старобазарный, 3, 7, Живописная (Скворцова), 15-22, Складская, 2, 2/4, Спиридоновская, 12-17, 21, Тимошенко , 39, 41, 42, Тираспольская, 1-6, 12, Троицкая, 45-51, 56-60, Успенская, 60 — 64, 72, 89, 97-105, Фигнер Веры, 11-26, Гранитная (Чернышевского) , 1-26, Чумацкая, 7, 41, Шота Руставели, 23, 35 — 53. Работы завершатся до 19:00.

По Южным РЭС: Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 17, А, Б, В, 31, 33А, 1-я линия Вильямса, 19, 43, Березанская, 3/корп.12, Дача Ковалевского, 72-126, 136, Ляпидовского, 3-16 , Дениса Максишко (Марии Демченко), 28-38, Марии Демченко 5-я Линия, 30,38, Марии Демченко 6-я Линия, 38, пер. 1-й Амундсена, 1 – 24, пер. 2-й Амундсена, 1-60, пер. 3-й Амундсена, 6/корп.11, 12, 13, пер. Амундсена, 2/корп.4, пер. Ванный, 3 — 9, пер. Вильямса, 2 – 15, 17, 18, 21, пер. Водный, 1-21, просп. Академика Глушко, 17, 19, Садовского, 1 – 47, Саксаганского, 1 – 35, Фонтанская дорога, 141,141а. Работы до 18:00, а также ул.Чуковского Корнея, 63, просп. Свободы, 32/а/1, «Зелёный мыс», общество садоводов, 133 — до 19:00.

Одесса News информировала, что до 14 апреля в связи с проведением филиалом «Инфоксводоканал» аварийно-восстановительных работ водопровода будет запрещено движение транспортных средств по ул. Житомирской – на участке от ул. Житомирской, 1 к Ивановскому путепроводу.

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