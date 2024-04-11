В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Мильничук, светлая ему память

21 декабря 2023 года во время выполнения боевого задания по выявлению и уничтожению сил противника недалеко от населённого пункта Синьковка Купянского района Харьковской области получил ранения, несовместимые с жизнью, солдат из Одесской области Сергей Мильничук.

Об этом сообщал в Facebook Окнянский поселковый совет.

«Он до последнего был предан Воинской присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнял военный долг в бою за Украину, её свободу и независимость. Выражаем родным и близким погибшего Сергея искренние соболезнования. Всегда помним о самой высокой цене, которую платят наши Защитники ради нашей мирной жизни», — говорилось в некрологе.

Одесса News информировала о гибели 17 декабря 2023 года при выполнении боевого задания в районе населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области жителя села Любомирка Подольского района Сергей Шишкина.

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Фото: Окнянский поссовет ОТГ/Facebook

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