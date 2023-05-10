Троекратным салютом провели в последний путь бойца из Одесчины Дениса Щербакова

В Ананьевской городской территориальной громаде Одесской области простились с погибшим военнослужащим Денисом Щербаковым.
Об этом в Facebook сообщила тергромада.
«14 марта старший матрос Денис Щербаков получил тяжёлые травмы в автокатастрофе, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, не смогли спасти молодую жизнь. Денис скончался в больнице», — говорится в сообщении.
На прощании 2 апреля с Денисом было многолюдно. Друзья, знакомые и просто неравнодушные люди вышли на центральную улицу города и образовали коридор уважения, чтобы выразить своё уважение погибшему. На протяжении всего долгого пути траурного кортежа прохожие преклоняли колено, бросали цветы под колёса катафалка с телом.
Заместитель городского головы Виталий Пентковский во время прощания выразил соболезнования и отметил, что Денис отдал свою жизнь ради нашего покоя и навсегда увековечил своё имя. Согласно традиции, он передал флаг матери погибшего воина как символ мужества и воинского достоинства.
Военнослужащие троекратным траурным салютом почтили память бойца.
Как сообщала Одесса News, 4 апреля 2023 года в Ананьевской городской территориальной громаде простились с погибшим военнослужащим Юрием Вдовиным.
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Фото: Ананьевская городская тергромада/Facebook
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