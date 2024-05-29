Гражданин Молдовы подозревается в диверсии в Одесской области по указке РФ

Правоохранители задержали гражданина Молдовы, подозреваемого в поджоге стратегических энергообъектов в Одесской области.

Об этом 29 мая сообщила Служба безопасности Украины в Telegram.

В сообщении отмечено, что в середине апреля этого года мужчина вылил пять канистр с бензином на технологическое оборудование двух местных электроподстанций, в результате чего загорелись силовые трансформаторы, обеспечивающие электропитание восьми населённых пунктов региона.

Таким образом он пытался обесточить сотни жилых домов, больниц, теплогенерирующих предприятий, гидросооружений и объектов газоснабжения.

«По данным следствия, организатором диверсии является уголовник из соседней страны Восточной Европы. В преступном мире он имеет статус «смотрящего» в двух приграничных городах вблизи Украины. Он был завербован ФСБ и весной этого года получил задание по совершению серии поджогов в Одесской области. Для этого привлёк своего сообщника, который имел вид на жительство в Украине», – говорится в сообщении.

По имеющимся данным спецслужбы, после этого исполнитель надеялся тайно уехать за границу. Однако СБУ задержала его на местной автотрассе.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершённая в условиях военного положения).

В настоящее время задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

«Также планируется сообщить о заочном подозрении организатору диверсии и объявить его в международный розыск», – добавили в СБУ.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года в Одесской области задержали группу местных жителей, которых подозревают в подготовке атак на железнодорожную инфраструктуру Одесской области по заданию спецслужб страны-агрессора России.

Фото: УСБУ в Одесской области/Facebook

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