Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины

Правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом 29 мая сообщила пресс-служба минобороны Швеции.

По данным оборонного ведомства, это уже 16-й пакет помощи Украине. Его стоимость составляет 13,3 млрд шведских крон (около $1,3 млрд). Таким образом, это крупнейший пакет военной помощи Украине, который выделяла Швеция.

В частности, ВСУ получат самолёт радиолокационной разведки и управления ASC 890, который даст Украине «совершенно новые возможности» и укрепит противовоздушную оборону страны. В шведском минобороны отметили, что этот самолёт позволит эффективнее выявлять и бороться с воздушными целями противника дальнего радиуса действия.

Также Швеция решила передать Украине весь свой парк бронетранспортёров Pbv 302 «для поддержки формирования новых бригад украинской армии».

Помимо этого, в пакет помощи войдут артиллерийские боеприпасы, ракеты Rb 99 и запчасти для обслуживания ранее переданной техники.

С момента полномасштабного вторжения РФ Швеция оказала Украине поддержку на общую сумму в 43,5 млрд шведских крон (около $4,1 млрд), подчеркнули в шведском минобороны.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети Х уточнил, что самолет ASC 890 будет взаимодействовать с истребителями F-16, которые Украина получит от стран-союзников.

Одесса News информировала, что Швеция последовательно поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии. В феврале 2024 года Швеция выделила самый крупный из 15 пакетов военной помощи Украине в размере 7,1 млрд шведских крон (около $683 млн).

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