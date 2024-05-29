В Одессе кинорежиссёр Тоня Ноябрёва представит свой новый фильм

В Одессе 1 июня состоится спецпоказ фильма с участием режиссёра Тони Ноябрёвой “Ты меня любишь?” в кинотеатре MULTIPLEX (Аркадия), ТРЦ Gagarinn Plaza.

“Ты меня любишь?” – история взросления на фоне краха семьи и целой эпохи. Удастся ли Кире один на один разобраться в собственных чувствах и научиться разделять чёрное от белого? Смотрите трейлер и спешите в кино.

Режиссёром фильма выступила Тоня Ноябрёва – украинская сценаристка и режиссёр. За работу над дебютной полнометражной лентой «Герой моего времени» она признана лучшим украинским режиссёром на 9-м Одесском международном кинофестивале.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале “Берлинале” в программе Panorama. Фильм завоевал первенство в Международном главном драматическом конкурсе Making way кинофестиваля Off Camera (Польша).

Приходите к 19.00.

Адрес: ул.Генуэзская, 5/2.

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