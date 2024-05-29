Стефанчук ответил Путину, кто в Украине легитимный лидер

Лидер страны-агрессора Путин заявил, что, поскольку 5-летний срок полномочий Владимира Зеленского закончился, а новых выборов не проводят, то власть в Украине якобы должны перейти в руки парламента и его спикера, при этом сославшись на Конституцию Украины, перепутав её статьи и извратив её содержание.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на размышления Путина, кто в Украине легитимный лидер.

Руслан Стефанчук ответил кремлёвскому главе Владимиру Путину, что до завершения военного положения президентом Украины будет оставаться Владимир Зеленский.

«Очень хорошо, что на России начали читать Конституцию Украины. Рекомендовал бы любознательным читателям овладевать текстом нашей Конституции не избирательно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: «Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины». В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта «непрерывность» не в российском (как «пожизненное»), а в нормальном, демократическом и безопасном понимании. Поэтому Президентом Украины и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И всё это в соответствии с Конституцией и законами Украины».

Председатель Верховной Рады отметил, что такие российские нарративы предсказуемы и бессмысленны. Но его смущает другое – что «отдельные «украинские» политики, будто готовя почву, почти слово в слово цитируют высказанные нарративы, в частности, и в стенах украинского парламента».

«И напоследок, как говорил наш Тарас: «Чужому учитесь и своего не сторонитесь!». Поэтому было бы очень хорошо, если бы, кроме Конституции Украины, на России начали читать свою собственную «Конституцию». И речь не о каких-то призрачных для России принципах демократического устройства или прав человека и гражданина. А хотя бы в той части, где говорится, что Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов. Чтобы далеко не листать – это статья 79.1″.

Для справки. В статье 112 Основного закона говорится о следующем: «В случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины… исполнение обязанностей Президента Украины на период до избрания и вступления в должность нового Президента Украины возлагается на Председателя Верховной Рады Украины». Также в Конституции сказано следующее: Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины. Полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае: 1) отставки; 2) неспособности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья; 3) смещение с поста в порядке импичмента; 4) смерти».

Одесса News информировала, что подавляющее большинство украинцев – 69% – считают, что Владимир Зеленский должен работать в должности Президента до конца военного положения.

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