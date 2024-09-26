Путин расширил условия для применения Россией ядерного оружия

Владимир Путин обновил основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания и расширил условия применения ядерного оружия.

Об этом он заявил 25 сентября во время заседания постоянного Совбеза по ядерному сдерживанию, видео обнародовали в Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также дополнен перечень угроз, для нейтрализации которых осуществляются эти меры.

«На что ещё хотел бы особо обратить ваше внимание: в обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но при участии или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», – заявил глава Кремля.

Также Путин рассказал о «чёткой фиксации перехода России к применению ядерного оружия». Такой ответ, по его словам, последует в случае получения Москвой «достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения в сторону России и их пересечении границы».

«Имею в виду самолёты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», – сказал Путин.

Кроме того, он предупредил о вероятности ядерного ответа в случае агрессии против Беларуси.

Применение обычного оружия, если оно будет угрожать суверенитету РФ, Путин тоже будет считать основанием для ядерного ответа.

Одесса News информировала, что что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года российские политики регулярно угрожают применением ядерного оружия. В сентябре 2022 года Владимир Зеленский заявил: «Путин вряд ли решится использовать ядерное оружие, но мир должен не дать ему это сделать, даже если бы он этого захотел».

В июне 2024 года Путин заявил, что Запад ошибается, полагая, что РФ никогда не применит ядерное оружие.

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