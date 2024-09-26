Одессу посетила делегация Военно-морских сил Финляндии

В Одессе Командующий Военно-морскими силами Вооружённых сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа обсудил с командующим ВМС Финляндии контр-адмиралом Туомасом Тииликайненом приоритетные направления двустороннего военного сотрудничества.

Об этом ВМС Украины сообщили в Facebook.

«В Одессе командующий ВМС ВС Украины провёл встречу с представителями Военно-морских сил Финляндии во главе с командующим ВМС Финляндии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Неижпапа ознакомил членов делегации с текущей ситуацией безопасности на юге Украины и в Азово-Черноморском регионе, результатами и перспективами применения сил и средств Военно-морских сил ВСУ в войне с РФ.

«В ходе встречи стороны обсудили текущие морские операции, пути усиления возможности ВМС Украины, а также приоритетные направления двустороннего военного сотрудничества между ВМС Финляндии и ВМС Украины. Представители отечественных ВМС также поделились с гостями новейшим боевым опытом, приобретённым во время войны», — говорится в сообщении.

После официальной встречи командующие ВМС двух стран почтили героический подвиг защитников Украины, зажгли поминальные лампадки у Памятного знака погибшим военнослужащим.

В этот же день украинские военные моряки ознакомили своих зарубежных партнёров с особенностями применения в войне с РФ боевых катеров ВМС Украины.

Также командующий Национальным флотом поблагодарил весь финский народ за поддержку и помощь, особенно ту, которая направлена ​​на развитие способностей ВМС Украины.

Как сообщала Одесса News, в марте 2024 года Финляндия безвозмездно передала Украине боевые катера, которые доставлены транзитом через Румынию.

Фото: ВМС ВСУ/Facebook

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