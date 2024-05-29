Кабмин Украины с 1 июня намерен повысить тариф на электроэнергию для населения 

Кабмин Украины намерен повысить тариф на электроэнергию для населения с 1 июня, при потреблении в месяц более 100 кВт-час он вырастет на 80%.

Об этом 29 мая сообщили Forbes и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Отмечается, что для бытовых пользователей, которые потребляют в месяц более 100 кВт-час, тариф на электроэнергию увеличится с 2,64 грн до 4,8 грн/кВт-час. При этом тариф останется неизменным для тех, кто потребляет менее 100 кВт-час.

Соответствующий проект решения правительство рассмотрит 30 мая.

В то же время, как указал собеседник Forbes, «финальное решение может отличаться».

Одесса News информировала, что 27 марта министр энергетики Герман Галущенко заявил, что «говорить о повышении тарифов преждевременно. Мы ещё не понимаем масштабов повреждений, не проведена полная оценка убытков и не понятно, какие деньги нужны на восстановление. Поэтому пока нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов».

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