Президент Турции Реджеп Эрдоган: Украина и Россия договорились об обмене 200 пленных

Украина и Россия договорились об обмене 200 пленных.

Об этом в интервью PBS заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, пишет издание ГОРДОН.

Он отметил, что встречался с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который 15–16 сентября проходил в узбекистанском Самарканде.

По словам Эрдогана, у них с Путиным «состоялись очень развёрнутые обсуждения» по поводу войны в Украине.

«Он действительно показал мне, что он готов покончить с этим как можно быстрее. Это было моё впечатление, поскольку так, как дела двигаются сейчас, то это довольно проблематично. 200 пленных будут обменены по соглашению сторон», – сказал президент Турции.

По его мнению, это будет «значительный шаг вперёд».

Для справки. 22 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией. Обмены проходили и после этого, в частности 29 июня состоялся самый масштабный из обменов за период с 24 февраля, в ходе которого Украине удалось освободить 144 военнослужащих, 95 из которых – защитники «Азовстали». О ещё одном обмене, в ходе которого в Украину вернулись 14 человек, стало известно 2 сентября.

Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с «Азовстали» вывели 2,5 тыс. украинских воинов. Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.

По информации «Медийной инициативы за права человека» на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских.

Как информировала Одесса News, в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласится на поставки аммиака из РФ через территорию Украины (Одесский припортовый завод) только в обмен на удерживаемых в России украинских военнопленных.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

