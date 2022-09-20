Словения предоставит Украине 28 танков M-55S. В обмен на это от Германии она получит 40 военных грузовиков.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Словении, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что премьер-министр Словении Роберт Голоб провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем о совместных действиях по оказанию помощи Украине.

По соглашению между ними, украинская сторона получит 28 словенских танков M-55S. За это Словения получит 35 тяжёлых грузовиков и пять тяжёлых цистерн для воды.

Для справки. Словенский танк M-55S1 – это модернизированный советский танк Т-55, принятый на вооружение словенской армией в 1999 году. Словения — государство с населением около 2 млн человек — уже предоставило Украине помощь на более чем €8 млн.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года Испания отправила Украине пять транспортных самолётов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем, а также медицинские средства и зимнее снаряжение.

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