На Соборной площади в Одессе торжественно открыли отреставрированный дом Руссова.

Как сообщает наш корреспондент, Дом Руссова сдан после первого этапа реставрации, которая состояла в ремонте несущих конструкций здания, крыши и фасада.

Подрядчиком реставрации была компания «Укрспецпроект», которая выполнила работы, обошедшиеся городской казне в 150 миллионов 105 тысяч гривен. Реставрация финансируется за счёт миллиардного кредита, взятого мэрией в «Укргазбанке».

По случаю окончания работ на торжествах было около 500 одесситов — работники горсовета и бюджетных организаций, деятели культуры, дипломатический корпус, просто зеваки, а также мэр Одессы Геннадий Труханов.

Мэр назвал Дом Руссова форпостом города и отметил, что реставрация знаковых памятников архитектуры будет продолжаться и дальше. Посреди речи Труханова в Спасо-Преображенском соборе зазвонили колокола. Мэр пошутил о том, что это хороший знак.

После мэрского спича была включена подсветка на отреставрированном Доме и небольшой фейерверк.

Второй этап реставрации, который пока ещё не профинансирован, предусматривает восстановление интерьеров здания. Жилья здесь не будет. Скорее всего, здесь разместятся офисы.

Фото: Думская