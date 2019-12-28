Куда пойти с детворой на выходные в Одессе

Хотите подарить своим деткам радость, волшебство, тепло и чудеса?

Предлагаем массу разнообразных новогодне-рождественских мероприятий в Одессе, на которых от души повеселятся и взрослые, и дети.

До 2 января работает Резиденция Санта Клауса, близкого родственника нашего Святого Николая, на Старосенной площади, возле скульптурной композиции с бронзовыми дельфинами. Детишки могут лично пообщаьбся с Сантой, получить от него подарок, тем, кто рассказал стишок, полагается имбирный пряник. На прощание дети и родители делают фото на память.

28 декабря в 12.00 экологический праздник «Новогодняя ёлка в зоопарке» (ул. Новощепной ряд, 25). Каждый присутствующий сможет поучаствовать в играх и конкурсах, рассказать стихотворение Деду Морозу, станцевать в хороводе и, конечно, загадать своё самое сокровенное желание, которое непременно сбудется.

28 декабря в 14.00 Рождественская программа «Рождество в каждую семью» в Городском саду. Праздник будет проходить в Ротонде. В программе: детская театральная постановка; мастер-классы; игры и конкурсы для детей; колядки; рождественский концерт.

28-29 декабря в 11.00 новогодний фестиваль-ярмарка «Новогодние подарки». Новогодние гулянья, праздничный концерт в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко (ул. Маразлиевская, 1).

До 29 декабря можно будет посмотреть на удивительные куклы и реконструированные исторические костюмы в Одесском музее западного и восточного искусства на Пушкинской,9. Вход для взрослых – 50 грн, для детей, студентов, пенсионеров – 25 грн. Для инвалидов, многодетных семей и детей младше 6 лет – вход свободный.

28 декабря с 15:00 до 17:00 Одесская киностудия приглашает всех желающих отметить вместе Всемирный день кино. Для одесситов проведут сразу две экскурсии в музее кино и музее истории кинотехники. Посетители увидят оригинальные костюмы и смогут сфотографироваться в декорациях фильмов «Д’артаньян и три мушкетера», «Весна на Заречной улице», «Место встречи изменить нельзя» и других. Стоимость билета 100 грн.

28 и 29 декабря в Одесском художественном музее для самых маленьких любителей искусства проведут мастер-класс по созданию ёлочных игрушек с реставратором ОХМ Еленой Трояненко. Также магистр культурологии Юлия Богачёва расскажет малышам, где и когда появилась традиция украшать ёлки, какими были игрушки, из чего делали украшения. Начало в 12:00. Билет: от 140 до 170 грн. Рекомендуемый возраст: 5+.

28 декабря в Украинском новогодний мюзикл «Тайна Алакрез». Спектакль создан по мотивам знаменитой повести Виталия Губарева «Королевство Кривых Зеркал». Главные роли в мюзикле исполнят Владимир Фролов, Ирина Ковальская, Геннадий Скарга, Владимир Кондратьев. Музыкальное сопровождение — оркестр Украинского музыкально-драматического театра им.В.Васылька под руководством Игоря Знатокова. Всего в проекте принимают участие 60 исполнителей. Билет: 270-410 грн.

28 и 29 декабря в 12:00 маленьких одесситов зовут на интерактивную экскурсию «Новогодний переполох» в Одесском музее западного и восточного искусства. Два женских портрета в одном из залов музея никак не могут решить, кто из них самый прекрасный. Посетители должны разрешить этот долговечный спор, а также смогут узнать, с чего началась Троянская война, кто был её ключевым героем, какие атрибуты у греческих богов, за что Сусанну оклеветали старцы и кто такая Мария Египетская. Билеты: 200 грн (взрослый+ребенок).

До 10 января в Одесском областном академическом русском драмтеатре (ул.Греческая, 48) в 11.00 и 14.00 Новогодняя сказка для детей «Новогодние проделки».https://youtu.be/ggA5vxNQNJQ

По 13 января праздничные новогодние ярмарки на Крымском бульваре, 82 и Приморском бульваре, где можно присмотреть подарки детишкам.

До 20 января с 10:00 до 17:00 в Одесском музее Константина Паустовского выставка старинных ёлочных украшений. Юные посетители смогут увидеть, как украшали ёлки в то время, когда их бабушки и дедушки сами были детьми. Билет: от 15 до 30 грн.

Весёлых выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР, Пушкинская