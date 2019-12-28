Volkswagen перед Новым годом порадовал автомобилистов

Компания Volkswagen Group Components представила мобильных «роботов-заправщиков» для электрокаров.

Об этом сообщает портал Motor.

«Компания Volkswagen Group Components, входящая в состав группы Volkswagen, придумала, как упростить зарядку электромобилей. Для этого больше не понадобится искать специальное место на парковке, так как наполнять батареи будут мобильные роботы-зарядки», — говорится в сообщении.

Как сообщает портал, это будут полностью автономные передвижные модули, оснащённые камерой, лазерным сканером, ультразвуковыми датчиками и манипулятором.

Процесс зарядки выглядит так: робот вместе с мобильным аккумулятором подъезжает к автомобилю, активирует зарядку и едет к другим машинам. Наполнив батареи, робот собирает аккумуляторы и везёт их на подзарядку.

Отмечается, что каждый мобильный накопитель имеет ёмкость 25 киловатт-часов. Также есть поддержка зарядки постоянным током мощностью до 50 киловатт. Сама зарядка контролируется без участия человека.

Вызвать робота можно либо принудительно, через мобильное приложение, либо он сам поймёт, что требуется зарядка, «пообщавшись» с автомобилем при помощи технологии V2X (Vehicle-to-Everything).

Подобные роботизированные зарядки позволят «доставить инфраструктуру к автомобилю» в тот момент, когда это необходимо.

Кроме того, с их помощью можно быстро организовать зарядную станцию на время крупных мероприятий или в местах, где обычные терминалы установить невозможно.

Ранее Volkswagen также представил и свои первые электрокары — ID.3 и ID. Space Vizzion.

Все VW ID.3 получат один электромотор, максимальная скорость – до 160 км/ч. Различаться версии будут ёмкостью батарей и, как следствие, запасом хода и скоростью зарядки. Базовая получит 45-киловаттный блок аккумуляторов и возможность проехать до 330 км, среднюю снабдят аккумуляторами на 58 кВтч и запасом хода до 420 км, самый дорогой ID.3 будет оснащаться 77-киловаттной батареей и сможет проехать без подзарядки до 550 км — даже больше, чем Porsche Taycan.

В VW подтвердили, что стоимость базовой модификации электромобиля не превысит 30 тысяч евро.

Серийный автомобиль ID. Space Vizzion появится в 2021 году. В компании указали, что запас хода без подзарядки составит 590 километров.

Отмечается, что ID. Space Vizzion стал седьмым концептом, выпущенным под именем ID. В электрическое семейство также входят хэтчбек ID., который уже стал серийным, вседорожник ID. CROZZ, фургон ID. BUZZ, седан ID. VIZZION, багги ID. BUGGY и большой кроссовер ID. ROOMZZ.

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