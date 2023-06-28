Франция провела первое испытание гиперзвукового глайдера

Во Франции в рамках разработки новейших ракетных технологий прошло первое испытание прототипа гиперзвукового глайдера VMAX.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters и Агентство оборонных закупок Франции.

Отмечается, что в понедельник с ракетного полигона Бискаросс в Бискайском заливе на юго-западе Франции стартовала звуковая ракета с гиперзвуковым глайдером VMAX.

«Её лётные испытания на очень сложной траектории большой дальности стали беспрецедентным техническим вызовом, который проложит путь к будущему нашей национальной дорожной карты гиперскорости», — говорится в заявлении агентства.

В то же время, агентство не предоставило никаких подробностей о результатах испытания, но отметило, что в настоящее время продолжается анализ данных, собранных во время испытания.

Для справки. В 2019 году Франция заключила контракт с аэрокосмической компанией ArianeGroup на управление программой VMAX, направленной на разработку демонстратора гиперзвуковых глайдеров. Гиперзвуковые глайдеры – беспилотные маневренные летательные аппараты, летающие со скоростью свыше 5 Махов (6 000 км/ч) – уже несколько лет исследуются крупными ядерными державами. Обычно они используют ракету, поднимающую глайдер на высоту в десятки километров над землёй, затем полезный груз глайдера опускают обратно на гиперзвуковой скорости.

Гиперзвуковые глайдеры разрабатываются для того, чтобы нести ядерную или обычную боеголовку. В отличие от баллистических ракет, траектории которых фиксированы на старте, гиперзвуковые глайдеры могут изменять направление высокой скорости.

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