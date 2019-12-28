Газпром таки перечислил Украине почти $3 млрд, проигранных в Стокгольме

Украина получила 2,918 млрд долл. США от Газпрома во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Да, Украина получила 2,918 млрд долларов США от Газпрома во исполнение решения Стокгольмского арбитража! Подробности позже…», — написал он.

«Мы подтверждаем получение от Газпрома 2,918 млрд долл. компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года. Сегодняшний платёж Газпрома включает погашение как невыплаченной ранее части присуждённой компенсации (2,56 млрд долл.), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года», — подтвердил Нафтогаз в Facebook.

Также в Нафтогазе приветствовали «признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017-2018 г.г. и её намерение продолжать транспортировку газа в ЕС по территории Украины».

Подчёркнуто, что стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года.

Кстати. 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу Нафтогаза в споре с Газпромом. Суд подтвердил нарушение Газпромом обязательств по объёмам транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долл. По этому решению Газпром должен был оплатить Нафтогазу около 2,56 млрд долл, с учётом окончательного расчёта за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

Первую часть компенсации — 2,1 млрд долл из присуждённых 4,63 млрд долл Нафтогаз получил в виде газа, который был поставлен Газпромом в 2014 году. Нафтогаз отразил эту часть выигрыша в отчётности за 2017 год и оплатил соответствующие налоги и дивиденды в государственный бюджет в 2018 году.