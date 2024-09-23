Украина против России: В Гааге начались слушания о нарушении Морской конвенции

В здании Дворца мира в нидерландской Гааге в 10:00 по местному времени 23 сентября начались слушания по сути по иску Украины против РФ о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Как сообщает Укринформ, первой в суде слово будет иметь Украина. Посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич представляет Украину.

Отмечается, что российская сторона находится в зале суда. РФ будет выступать сегодня второй. Слово будет иметь представитель РФ Геннадий Кузьмин. Публичными являются вступительные и заключительные заявления сторон. Журналистам разрешили в начале слушаний сделать фото и видео. Затем журналистов переместили в пресс-центр, где проходит прямая трансляция открытых частей слушаний.

Слушания по сути по иску Украины против Российской Федерации будут проходить по 5 октября.

Для справки. 14 сентября 2016 года Украина инициировала отдельное производство против РФ по нарушению Конвенции ООН по морскому праву и стремится подтвердить права Украины в Чёрном и Азовском морях и в Керченском проливе путём применения арбитражной процедуры. В мае 2017 года состоялось первое заседание трибунала по Конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ. Меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе, был представлен в Постоянную палату третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года. Россия подала в Международный трибунал свои возражения по поводу юрисдикции этого института рассматривать иск Украины против РФ.

Фото: Ирина Драбок, Укринформ

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