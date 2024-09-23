В Одессе прошли дни еврейской культуры

В рамках мультикультурных недель с 15 по 22 сентября в Одессе проходили дни еврейской культуры.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Были организованы тематические экскурсии, литературные вечера, выставки, мастер-классы, работали научные и дискуссионные клубы, — говорится в сообщении.

«В этом году мы начали проводить мультикультурные фестивали, популяризируя Одессу как многонациональный город. Были организованы недели болгарской, французской и еврейской культуры, которая подарила много интересных мероприятий. Этим мы хотим показать, что разные народы внесли вклад в строительство и развитие Одессы и Украины, и продолжают её развивать, защищать и сохранять», – сказал директор городского Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга.

В завершение разнообразной программы зрелищным действом для горожан и гостей города стал фестиваль Еврейской культуры, организованный Одесским муниципальным театром им. А. Салика в Городском саду.

Фото: Одесса. Официально/Telegram

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