Зеленский получил награду Американской академии достижений

23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский получил ежегодное отличие Американской академии достижений – The Golden Plate Award.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что церемония награждения прошла в Нью-Йорке. Награду Главе государства вручил лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл. Этой наградой уже 60 лет отмечают государственных деятелей, учёных, художников, писателей, предпринимателей и общественных лидеров за их вклад в развитие человечества.

«Я благодарю вас за эту честь. И я хочу, чтобы вы знали, что во всём, чего мы достигли до сих пор, а главное, во всём, чего мы ещё можем достичь – наш народ и наша украинская храбрость – вы стали частью этого. Ваша помощь, ваш выбор, ваша решимость не позволят потерять свободу», – сказал Президент.

Владимир Зеленский также отметил, что следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне. У Украины есть План победы, и этот План Глава государства представит США, прежде всего Джозефу Байдену, Конгрессу и обоим кандидатам в Президенты – Камале Гаррис и Дональду Трампу.

«И я считаю, что это должно быть нашим общим достижением, победой свободы без компромиссов ценой свободы», – добавил он.

Для справки. The Golden Plate Award вручали также президентам США Джеральду Форду, Джимми Картеру, Рональду Рейгану, Джорджу Бушу-старшему, Биллу Клинтону, Бараку Обаме, лауреатам Нобелевской и Пулитцеровской премий.

Одесса News информировала, что Президент Зеленский и первая леди прибыли в США для участия в мероприятиях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Зеленский уже посетил в Пенсильвании Скрентонский завод по производству боеприпасов, который выпускает артснаряды калибром 155 мм для ВСУ, а также встретился с губернатором Джошем Шапиро, а также сенатором от штата Бобом Кейси и конгрессменом Мэттом Картрайтом.

Фото и видео: сайт Президента Украины

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