Мэр Херсона получил ответ на письмо Зеленскому о своих действиях в оккупации

Херсонский городской голова Игорь Колыхаев получил ответ на своё письмо к руководству страны: как функционировать городу в условиях оккупации и какими должны быть действия органов местного самоуправления в случае захвата власти.

Об этом мэр Херсона написал в Facebook.

«На письмо ответил губернатор (начальник Херсонской областной военной администрации). Нам рекомендуют до конца исполнять свои функциональные обязанности, а в случае «ощущения угрозы жизни, необходимо изменить своё местонахождение во избежание возможности захвата в плен себя или членов семьи»… Но беда в том, что все украинцы с 24 февраля находятся в опасности», — отметил городской голова.

Он подчеркнул, что с 3 марта жизнь каждого херсонца – на вес золота. Потому что никто из херсонцев на временно захваченной территории не знает, чем закончится очередная встреча с чужими военными на многочисленных блокпостах, и не ударит ли по проезжающим машинам автоматная очередь.

«Мы все давно в опасности. И спасают нас только единство, взаимовыручка, нефальшивый патриотизм и истинная сила духа», — написал Колыхаев.

Он пообещал херсонцам продолжить практику обмена вакансиями и запросами по трудоустройству на своей страничке. И рассказал, что из сообщений знает, что некоторым уже удалось найти друг друга и получить работу. Городской голова пообещал, что каждую неделю будут устраивать такие ярмарки вакансий, до тех пор, пока работа не найдётся.

Временно захваченный Херсон не сдаётся, сейчас непростая задача — сохранить жизнедеятельность города, объединить и сберечь людей.

«Выходя в телеэфиры, я преследую только одну цель — чтобы Украина помнила: Херсон не сдаётся. Херсон держит оборону. У Херсона сейчас своя непростая задача и свой фронт: сохранить жизнедеятельность города, объединить и сберечь людей», — написал городской голова.

Как сообщала Одесса News, городской голова Херсона Колыхаев призвал Президента и власти объяснить, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками. Город находится в осаде оккупантов, а украинские государственные органы прекратили осуществление своих полномочий.

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