В Одессе стартовал литературный конкурс имени К.Г.Паустовского

Одесская мэрия объявила о начале приёма с 19 апреля произведений на участие в ежегодном муниципальном литературном конкурсе имени К.Г. Паустовского.
Конкурс проводится по пяти номинациям:
— «Проза»;
— «Поэзия»;
– «Популяризация творчества К.Г. Паустовского»;
— «Краеведение»;
– «Маринистика».
На соискание премии в 2022 году принимаются художественные произведения, популяризирующие общечеловеческие моральные ценности, духовное развитие личности, любовь к родному краю.
Литературные произведения, принимаемые на конкурс, должны быть опубликованы отдельным изданием или в составе сборника, альманаха и изданы в текущем или прошедшем годах.
Кандидатуры на соискание премии в номинации «Популяризация творчества К.Г. Паустовского» представляют творческие, общественные, культурно-просветительские, научные организации и учреждения.
В номинации «Маринистика» могут участвовать литераторы, художники, организаторы и участники социально-культурных проектов, связанных с морем.
Каждый участник конкурса может участвовать в этом году только в одной номинации.
Каждый участник конкурса может быть лауреатом всего один раз в каждой отдельной номинации.
Приём произведений и кандидатур на соискание премии имени К.Г. Паустовского будет проводиться до 20 мая 2022 года.
Подведение итогов конкурса состоится до 25 мая.
Награждение победителей и участников конкурса планируется 31 мая.
Лауреаты конкурса награждаются денежными премиями и дипломами.
Работы принимаются по адресу: ул. Градоначальницкая, 9, 2-й этаж, библиотека №2 им. К.Паустовского ЦБС для взрослых г. Одессы.
Тел.: 752-83-41; 063-447-65-15.
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