В Одессе стартовал литературный конкурс имени К.Г.Паустовского

Одесская мэрия объявила о начале приёма с 19 апреля произведений на участие в ежегодном муниципальном литературном конкурсе имени К.Г. Паустовского.

Конкурс проводится по пяти номинациям:

— «Проза»;

— «Поэзия»;

– «Популяризация творчества К.Г. Паустовского»;

— «Краеведение»;

– «Маринистика».

На соискание премии в 2022 году принимаются художественные произведения, популяризирующие общечеловеческие моральные ценности, духовное развитие личности, любовь к родному краю.

Литературные произведения, принимаемые на конкурс, должны быть опубликованы отдельным изданием или в составе сборника, альманаха и изданы в текущем или прошедшем годах.

Кандидатуры на соискание премии в номинации «Популяризация творчества К.Г. Паустовского» представляют творческие, общественные, культурно-просветительские, научные организации и учреждения.

В номинации «Маринистика» могут участвовать литераторы, художники, организаторы и участники социально-культурных проектов, связанных с морем.

Каждый участник конкурса может участвовать в этом году только в одной номинации.

Каждый участник конкурса может быть лауреатом всего один раз в каждой отдельной номинации.

Приём произведений и кандидатур на соискание премии имени К.Г. Паустовского будет проводиться до 20 мая 2022 года.

Подведение итогов конкурса состоится до 25 мая.

Награждение победителей и участников конкурса планируется 31 мая.

Лауреаты конкурса награждаются денежными премиями и дипломами.

Работы принимаются по адресу: ул. Градоначальницкая, 9, 2-й этаж, библиотека №2 им. К.Паустовского ЦБС для взрослых г. Одессы.

Тел.: 752-83-41; 063-447-65-15.

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