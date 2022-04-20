Одесситки пекут пасочки защитникам Украины

Выпекание пасок уже стало доброй традицией в Одессе. В прошлом году все вырученные средства от их продажи направили на помощь ребёнку, которому требовалось дорогостоящее лечение.

В этом году одесситки пекут паски для защитников Украины, сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Каждая пасочка сделана с любовью и благодарностью. Мы знаем, что вы делаете всё, чтобы наши дети жили в свободной и независимой Украине», — сказала директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

«В такой светлый праздник мы хотим напомнить нашим защитникам, что женщины вас любят, женщины оберегают домашний очаг! И мы очень ждём вас домой, когда Украина победит», — сказала депутат Одесского горсовета Марина Лозовенко.

Как сообщала Одесса News, накануне Вербного воскресенья мэр Одессы Геннадий Труханов посетил один из хлебозаводов города, на котором пекут пасхальные куличи для отправки в Харьков.

Видео: «Одесса»

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