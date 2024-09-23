Владимир Зеленский прилетел в США и сразу посетил армейский боеприпасный завод

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Соединённые Штаты Америки с посещения Скрентонского армейского боеприпасного завода, где производятся составные части артиллерийских и миномётных снарядов.

Его мощности полностью загружены под потребности Украины, в частности, для изготовления снарядов калибра 155 мм, — сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства ознакомился с циклом производства и пообщался с руководством и работниками предприятия.

Во время встречи Президент рассказал о ситуации на поле боя и отметил потребности Украины в бесперебойной и своевременной поставке объявленных пакетов оборонной поддержки.

«Для нас честь начать визит в Соединённые Штаты Америки именно со Скрентона, с этого завода, из Пенсильвании. Мы очень рады иметь таких партнёров. Конечно, мы понимаем, что США помогали нам с самого начала полномасштабного вторжения. И мы рассчитываем на дальнейшую поддержку. Благодарю Президента Байдена, Конгресс США и всех работников таких заводов», – отметил Владимир Зеленский.

Среди главных тем обсуждения важность начала совместного производства вооружения на территории Украины, а также возможность американских инвестиций в украинский ОПК. Президент также отметил, что на этом и других американских заводах уже в несколько раз нарастили производство и будут увеличивать мощности и дальше.

«Здесь работает 400 человек. Я очень хотел приехать сюда и поблагодарить вас. 400 человек спасли миллионы украинцев. От себя и от всех наших людей очень благодарю. Вы помогли нам выстоять против путинского нашествия», – сказал Глава государства, обращаясь к работникам завода.

Президент Зеленский и первая леди прибыли в США для участия в мероприятиях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Фото: сайт Президента Украины

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