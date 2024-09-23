РФ готовила силовой захват власти в Одессе, СБУ провела задержания

В Одессе обезврежена оперативно-боевая российская группа, которая готовила силовой захват власти.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Спецслужбы задержали вероятного руководителя, 49-летнего крымчанина, и его ближайшего помощника.

«Злоумышленники готовились к силовому захвату госучреждений в Одесской области. Кроме админзданий, фигуранты должны были также атаковать силы обороны, находясь в тылу, если бы оккупанты приблизились к портовому городу», – рассказали в СБУ.

По данным дела, предполагаемый лидер группы с 2014 года формировал боевые отряды под видом исторических, экологических и других общественных организаций, а на самом деле там готовили снайперов, специалистов разведки, связи, оперативного обеспечения, а также штурмовую группу.

В общем фигуранты завербовали более двух десятков человек, проинформировали силовики. В СБУ отметили, что после неудавшегося блиц-крига РФ в 2022 году группа находилась в режиме ожидания и снова была активирована летом 2024 года.

При обысках изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасы, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение, говорится в сообщении.

Задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершённые по предварительному сговору группой лиц) и чч. 1, 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Они находятся под стражей, санкция статей предусматривает 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Одесса News информировала, что в сентябре 2024 года два молодчика в Раздельнянском районе Одесской области облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли служебный автомобиль правоохранителей, припаркованный на стоянке возле админздания полиции.

Фото: УСБУ в Одесской области/Telegram

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