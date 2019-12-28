Зеленский назначил в Одесской области двух председателей РГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Ананьевской и Болградской районных государственных администраций Одесской области.



Соответствующие распоряжения размещены на сайте главы государства.

Президент назначил Максима Сергеевича Бриткова председателем Ананьевской районной государственной администрации Одесской области, освободив Анну Карпову «в связи с истечением срока полномочий Президента Украины».

По данным ТАЙМЕРА согласно декларации Максима Бриткова, ни он, ни члены его семьи в 2018 году не заработали ни копейки. Не указал Максим Бритков в своей декларации и каких-либо активов, включая доли в тех или иных предприятиях. В то же время, согласно реестру юридических лиц, такие активы у него есть: у него, или, по крайней мере, у его полного тёзки (совпадают фамилия, имя и отчество) имеются доли в фирмах «Гестия» (20 тысяч гривен) и «Гестия реал эстейт» (300 гривен, или 30 %). А до недавнего времени Бритков был также соучредителеем компании «Коин». «Коин» и «Гестия» являются управляющими компаниями, причём последняя обслуживает дома, построенные строительной компанией «Гефест». Максим Бритков (или, снова-таки, человек с таким же фамилией, именем и отчеством) является членом Совета адвокатов Одесской области.

Андрей Владимирович Кучмиев назначен председателем Болградской районной государственной администрации Одесской области. Эта должность была вакантна с июля, когда Зеленский своим распоряжением уволил председателя Болградской районной госадминистрации Дениса Мусиенко с той же формулировкой, что и Карпову.