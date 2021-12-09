Маск планирует вживить нейрочип в мозг человека: зачем

Neuralink — американская компания, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, которые станут интерфейсом для взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством. Созданная при участии Илона Маска, компания начала свою деятельность в 2016 году, однако была представлена широкой общественности ​​в марте 2017 года.

Будущими продуктами Neuralink должны быть нейронные чипы, интегрированные в мозг человека с целью устранения последствий определённых заболеваний мозга, расширения памяти, лечения паралича, слепоты, депрессии, болезни Паркинсона и более оптимального управления сложными системами. Допускается возможность мысленно играть в видеоигры, вызывать авто Tesla, либо загружать и воспроизводить воспоминания.

Как сообщала Одесса News, американские учёные впервые получили результаты сканирования человеческих тканей с помощью бесконтактного лазерного ультразвукового исследования.

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