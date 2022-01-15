В Японии испытали катер, которым управляет искусственный интеллект

В Японии провели ходовые испытания судна, управляемого искусственным интеллектом.

Об этом сообщает NHK.

Двадцатиметровый 19-тонный катер под управлением искусственного интеллекта совершил пробный рейс в Токийском заливе, проследовав от порта в городе Йокосука до одного из необитаемых островов в 1,7 км от побережья.

Отмечается, что ИИ использует в работе большое количество камер и датчиков. Эти устройства анализируют такие данные, как положение соседних судов, а также направление ветра.

Исследовательская группа, в которую входит фонд Nippon Foundation, а также судостроитель-разработчик судна, намерена продолжить проверку безопасности. Она ставит целью начать эксплуатацию малых автономных пассажирских судов к 2025 году.

Отмечается, что японское судоходство переживает острую нехватку рабочих рук, и группа считает, что искусственный интеллект в скором времени сможет заменить людей в выполнении многих видов работы на пассажирских судах.

Как сообщала Одесса News, итальянская компания Lazzarini Design Studio показала дизайн футуристического концепта воздушного судна Air Yacht.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat