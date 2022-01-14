В Италии создали концепт «летучей яхты»

Итальянская компания Lazzarini Design Studio показала дизайн футуристического концепта воздушного судна Air Yacht.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на New Atlas.

Отмечается, что воздушная яхта больше похожа на гигантский катамаран с двумя дирижаблями длиной 150 м, которые соединяет центральная палуба длиной 80 м и шириной 10 м.

Более того, на этой палубе также построены главная каюта с панорамным видом на 360 градусов, большая обеденная зона и гостиная.

На наружных краях дирижаблей есть по пять собственных кают и окна.



Отмечается, что эти два дирижабля из углеродного волокна также содержат 400 000 куб. м сжатого гелия, что позволяет воздушному судну летать со скоростью до 111 км/ч в течение максимальной продолжительности до 48 часов. Также на дирижаблях встроены поворотные электрические роторы, которые получают питание от установленных на борту батарей и солнечных панелей на крыше.

Как сообщала Одесса News, итальянский дизайнер Елена Наппи показала концепт футуристической гибридной яхты, которая также может быть подводной лодкой.

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