Новый скандал в Одессе: Генпрокурор объявил подозрение нардепу, тот сбежал за границу

Внефракционному народному депутату Украины, одесситу Артёму Дмитруку Генеральный прокурор Андрей Костин объявил о подозрении в нападении на людей.

Об этом Офис генпрокурора (ОГП) сообщил 25 августа в Telegram.

«Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, причинения потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганства», – говорится в сообщении.

В офисе Генпрокурора отметили, что по данным следствия, в Одессе нардеп в составе группы людей умышленно причинил телесные повреждения выполняющему служебные обязанности правоохранителю и пытался похитить его оружие.

«Кроме того, в другой период времени подозреваемый, находясь в Киеве, во время спора с военным нанёс последнему несколько ударов, в частности, в область головы. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему нанесены средней тяжести телесные повреждения», – говорится в релизе.

Действия нардепа квалифицировали по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

умышленное причинение группой лиц работнику правоохранительного органа лёгких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 1 ст. 28 и ч. 2 ст. 345);

завершённое покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц (ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 28; ч. 1 ст. 262);

преднамеренное причинение средней тяжести телесного повреждения (ч. 1 ст. 122);

грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью (ч. 1 ст. 296).

Подозреваемый был вызван в Государственное бюро расследований для проведения следственных действий на 29 августа и 30 августа, подчеркнули в ОГП.

25 августа Дмитрук подтвердил в Telegram, что подозрение от Офиса Генерального прокурора (ОГП) объявили именно ему.

«Офис генпрокурора сообщил мне о подозрении из-за «нападения на правоохранителя и военного». Собственно, ничего нового. Власть продолжает свою охоту на несогласных с режимом», – написал Дмитрук.

Нардеп сразу же заявил: «Никаких подозрений мне никто не вручал».

«Все эти дела – абсолютно сфальсифицированная и придуманная история», – утверждает он.

По данным СМИ, 24 августа Дмитрук незаконно покинул пределы Украины, пересёк границу с Молдовой и дальше улетел в Италию.

Правоохранители уже выясняют обстоятельства незаконного пересечения государственной границы, пишут журналисты. Они пытались взять комментарий у самого Дмитрука, но «его мобильный номер телефона больше не обслуживается».

В ГБР отметили в Facebook, что открыли уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом, которому было сообщено о подозрении в нападениях на граждан.

«Сейчас в Одессе уже работает следственно-оперативная группа ГБР, к которой привлечены также работники Центрального аппарата Бюро. Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересёк границу и кто ему в этом помогал. Уже состоялись обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы», – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОП, что на 26 августа созвал совещание с руководителями правоохранительных органов.

«На завтра я назначил совещание с участием руководителей правоохранительных органов Украины – СБУ, МВД, ГБР. А также будут руководители НАБУ, САП, председатель Государственной пограничной службы Украины, генеральный прокурор, представители разведки», – рассказал Глава государства. По его словам, на совещании «многие вещи надо обсудить» и «выводы сделать».

«Относительно тех лиц, кто работает против нашего государства: предателей Украины, которые помогали российской агрессии или оправдывают её, которые сбежали из Украины, скрываясь от ответственности. Нашему государству нужны чёткие ответы в отношении таких лиц. Чёткая ответственность. Чтобы все эти «товарищи» получили то, чего заслуживают, где бы они ни прятались и куда бы ни побежали», – подчеркнул Президент.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года появились доказательства сотрудничества Артёма Дмитрука с подозреваемым в пяти преступлениях против Украины священнослужителем Сергеем Чертилиным.

Ранее, в мае 2023 года глава политической партии «Слуга народа», народный депутат Украины Елена Шуляк назвала Артёма Дмитрука, вышедшего из фракции, предателем.

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