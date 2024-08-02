В Одесскую область возвращаются инвесторы: кто и во что инвестирует

Одесский регион вновь привлекает внимание иностранных инвесторов, что подтверждается значительным увеличением объёмов прямых иностранных инвестиций.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

По статистическим данным, в I квартале 2024 года общий объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) вырос на 21%, достигнув 1,730.2 млн. долларов США. Это на 299,7 млн. долларов больше, чем в конце 2023 года, и превышает довоенный уровень инвестиций по состоянию на конец 2021 года.

«Эти показатели свидетельствуют о возобновлении доверия иностранных инвесторов к экономической стабильности и перспективам развития Одесской области, демонстрируют их готовность вкладывать средства в развитие местного бизнеса и инфраструктуры», — информирует Олег Кипер.

Отмечается, что основными отраслями, привлекающими инвесторов, остаются транспорт, информационные технологии и промышленность.

Благодаря таким положительным изменениям, Одесская область поднялась на пятое место по объёму ПИИ среди регионов Украины, а также стала абсолютным лидером по темпам роста инвестиций (21%).

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