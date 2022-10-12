Три американца получили Нобелевскую премию за исследование о банках

Премию Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2022 год получили американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг «за исследование банков и финансовых кризисов».

Об этом сообщается на сайте Нобелевской премии, пишет издание ГОРДОН.

В сообщении говорится, что лауреаты премии значительно улучшили понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод их исследования заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков.

Бернанке, Даймонд и Дибвиг в начале 1980-х годов заложили основу для современных исследований о том, как сделать банки менее уязвимыми во время кризисов и как крах банков усугубляет финансовые кризисы, отмечают в Нобелевском комитете.

Бен Бернанке

«Чтобы экономика функционировала, сбережения должны быть направлены на инвестиции. Однако здесь возникает конфликт: вкладчики хотят иметь мгновенный доступ к своим деньгам в случае непредвиденных расходов, в то время как предприятия и домовладельцы должны знать, что их не заставят досрочно погашать кредиты. В своей теории Даймонд и Дибвиг показывают, как банки предлагают оптимальное решение этой проблемы. Выступая в качестве посредников, принимающих депозиты от многих вкладчиков, банки могут позволить вкладчикам получить доступ к своим деньгам, когда они того пожелают, а также предлагать заёмщикам долгосрочные кредиты», – говорится в сообщении.

Анализ экспертов показал, как сочетание этих двух видов деятельности делает банки уязвимыми для слухов об их скором крахе. Если большое количество вкладчиков одновременно решит забрать свои деньги из банка, это может обрушить финансовое учреждение. Но эту динамику можно предотвратить, если правительство обеспечит страхование депозитов и выступит в качестве кредитора последней инстанции для банков, говорится в исследовании.

Даймонд показал, что, являясь посредниками между многими вкладчиками и заёмщиками, банки лучше подходят для оценки кредитоспособности заёмщиков и обеспечения того, чтобы ссуды использовались для выгодных инвестиций.

Дуглас Даймонд

Бернанке проанализировал Великую депрессию 1930-х годов и показал, как набеги на банки стали решающим фактором в том, что кризис стал таким глубоким и затяжным. Когда банки рухнули, ценная информация о заёмщиках была утеряна и её нельзя было быстро восстановить. Таким образом, способность общества направлять сбережения в продуктивные инвестиции резко уменьшилась.

Филипп Дибвиг

Как сообщала Одесса News, Нобелевская неделя завершилась в Стокгольме (Швеция) 10 октября. Нобелевский комитет объявил лауреатов премии в области медицины, мира, физики, химии и литературы.

Выбор лауреатов премии мира спровоцировал скандал: комитет решил наградить представителей Украины, России и Беларуси: украинскую правозащитную организацию «Центр гражданских свобод», российское правозащитное сообщество «Мемориал» и белорусского правозащитника, председателя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого. Такое решение вызвало поток возмущений.

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