Нобелевскую премию мира получили правозащитники из Украины, Беларуси и РФ

Шведская академия присудила Нобелевскую премию мира 2022 года белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра «Вясна» Алесю Беляцкому, украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод» и российскому правозащитному сообществу «Мемориал».

Церемония объявления лауреата транслировалась на YouTube-канале премии. Нобелевский комитет подчеркнул, что лауреаты этого года «представляют гражданское общество в своих странах».

«На протяжении многих лет они пропагандируют право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», – сказано в заявлении Шведской академии.

Комитет отметил, что Беляцкий, находившийся в заключении с 2011-го по 2014 год и снова арестованный в 2020 году (он находится под арестом до сих пор), является одним из основателей демократического движения в Беларуси, возникшего в 1980-х годах.

Российский «Мемориал», ликвидированный по решению властей РФ в декабре 2021 года, Нобелевский комитет называет «крупнейшей правозащитной организацией в России».

«Помимо создания центра документации информации о жертвах сталинской эпохи, «Мемориал» собрал и систематизировал информацию о политическом угнетении и нарушениях прав человека в России. «Мемориал» стал самым авторитетным источником информации о политзаключенных в российских СИЗО. Организация также находится на переднем крае усилий по борьбе с милитаризмом и защите прав человека и правового управления на основе верховенства права», – говорится в заявлении.

Комитет также отметил роль «Мемориала» в документировании военных преступлений РФ во время чеченских войн.

Украинский «Центр гражданских свобод», основанный в 2007 году, отстаивает «позицию по укреплению гражданского общества и оказывает давление на власти, чтобы сделать Украину полноценной демократией».

«После вторжения России в Украину в феврале 2022 года «Центр гражданских свобод» предпринял усилия по выявлению и документированию российских военных преступлений против гражданского населения Украины. В сотрудничестве с международными партнёрами центр играет важнейшую роль в привлечении виновных к ответственности», – заявила Шведская академия.

Комитет уверен, что лауреаты Нобелевской премии мира «своими последовательными усилиями в поддержку гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права возродили и почтили видение Альфреда Нобеля на мир и братство между нациями, видение, наиболее необходимое в современном мире».

После оглашения 7 октября решения присудить Нобелевскую премию мира 2022 года правозащитникам из России, Украины и Беларуси критический пост в Twitter опубликовал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова «мир», если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто «супер», – написал он.

Глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук рада, что возглавляемый ею центр получил Нобелевскую премию мира.

Об этом Матвийчук написала в Facebook: «Я рада, что возглавляемый мною Центр гражданских свобод получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнёрами из Мемориала и Вясны».

По словам Матвийчук, сейчас говорят армии, потому что раньше голоса правозащитников в нашем регионе не были слышны. «Возможно, нас слушали на Комитете ООН по правам человека, но точно не в тех залах, где принимаются решения людьми у власти. Если мы не хотим жить в мире, где правила определяет тот, кто имеет более мощный военный потенциал, а не верховенство права, такое положение вещей предстоит изменить», — подчеркнула Матвийчук.

По её мнению, ООН и государства-участники должны провести реформу международного мира и безопасности, чтобы создать гарантии для всех стран и их граждан независимо от их участия либо неучастия в военных блоках либо военной мощи. Россия должна быть исключена из Совбеза ООН за систематические нарушения устава ООН.

Также, по её словам, ООН и государства-участники должны решить проблему «пробела в ответственности» и обеспечить шанс на справедливость сотням тысяч жертв военных преступлений. «Без этого устойчивый мир в нашем регионе невозможен. Нужно создать международный трибунал и привлечь путина, лукашенко и других военных преступников к ответственности», — отметила Матвийчук.

По её словам, весь её 20-летний опыт борьбы за свободу и права человека убедительно говорит, что обычные люди имеют гораздо большее влияние, чем они думают. «Массовая мобилизация обычных людей в разных странах мира и их общий голос могут изменить мировую историю быстрее, чем интервенция ООН», — добавила Матвийчук.

Как сообщала Одесса News, Нобелевская неделя началась в Стокгольме (Швеция) 3 октября и продлится до 10 октября. Нобелевский комитет уже объявил лауреатов премии в области медицины и физиологии, физики, химии и литературы.

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