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Милла Йовович осудила российскую агрессию против Украины

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Американская певица украинского происхождения Милла Йовович 10 октября, в день обстрела российскими оккупантами украинских городов, осудила российскую агрессию против Украины.

Своё заявление она разместила в Instagram, пишет издание ГОРДОН.

«Моя родная Украина сегодня пострадала от многочисленных ракетных ударов. Мирные жители лежат на улицах когда-то мирных городов, по улицам которых я ходила и любовалась красотой. Я опустошена разрушением и не могу представить, какое горе переживает сейчас мой народ. Я могу только сказать им, что моё сердце с ними», –  написала артистка.

Она добавила, что была подавлена, узнав о ракетном обстреле Украины российской армией.

«В мире столько ненависти, репрессий и насилия. Меня тошнит от войны, тошнит от самоправедных людей, пытающихся заставить других поверить в то, во что они верят. Я скорблю вместе с украинским народом», – добавила Йовович.

Для справки. Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м её семья переехала в Великобританию, затем – в США.

Первую роль в кино она сыграла в 13 лет. Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма «Пятый элемент» французского режиссёра Люка Бессона.

Йовович после полномасштабного вторжения РФ в Украину поддерживает украинцев. В конце мая 2022 года актриса появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в голубом наряде от украинского дизайнера, а её старшая дочь Эва Габо, сопровождавшая мать, выбрала для мероприятия жёлтое платье. «Цветом наших нарядов мы вместе с дочерью изобразили украинский флаг на красной дорожке», – написала Йовович.

Летом она приняла участие в проекте «Самые известные украинцы мира», записав слова поддержки украинцам.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года патриотическое сине-жёлтое платье от львовского дизайнера Елены Даць виртуально примерила французская актриса Фредерик Бель.

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