Королевская с мужем прислали из Дубая заявления о сложении депутатских мандатов

Нардепы, которые были избраны в Верховную Раду от уже запрещённой партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», Наталья Королевская и её муж Юрий Солод написали заявления о сложении депутатских мандатов.

Об этом 29 января со ссылкой на источники в Верховной Раде и бывшей фракции ОПЗЖ сообщила «Украинская правда».

Других подробностей издание не привело.

27 января вышло расследование «Украинской правды» «Батальон Дубай», в котором, в частности, говорилось, что Королевская и Солод живут в элитных апартаментах в Address Beach Resort. 17 октября 2022 года Королевскую с мужем Юрием Солодом заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Как говорится в расследовании, они приобрели недвижимости на более чем $10 млн.

По информации источников «Украинской правды» в украинской разведке, Королевская была среди тех, кому Виктор Медведчук предлагал остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы «сразу перехватить власть».

23 января издание LB.ua сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время издаст указ о лишении украинского гражданства четырёх нардепов от ОПЗЖ – Александра Пономарёва, Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина «на основании наличия у них российских паспортов».

Как сообщала Одесса News, 19 марта 2022 года Президент Украины ввёл в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир».

В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Парламент уже лишил мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и внефракционного Андрея Деркача – в связи с прекращением их гражданства согласно указу президента Украины. Кроме того, парламент забрал депутатские полномочия у Вадима Рабиновича, Ильи Кивы, Юлии Лёвочкиной и Вадима Новинского.

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь», одесситка Татьяна Плачкова вышла из фракции в марте 2022 года.

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