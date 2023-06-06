В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Цыганенко, светлая память

Жизнь ещё одного защитника Украины из Одесской области оборвалась на российско-украинской войне. 21 апреля вблизи населённого пункта Дылеевка Краматорского района Донецкой области погиб оператор отделения самоходного артиллерийского дивизиона воинской части А0666, солдат ВСУ Сергей Цыганенко.

Об этом сообщил Штаб Южненской громады.

Воин погиб при выполнении боевого задания.

Прощание с Сергеем прошло 28 апреля в городе Южный. Этот день был объявлен в громаде Днём траура.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года, защищая родную землю от агрессора, погиб житель Подольской громады Одесской области Виталий Холодов.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото:Штаб Южненской громады/Telegram

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