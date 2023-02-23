Потери российской армии в Украине уже превысили 145 тысяч военных

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года ликвидировали около 145 тысяч 850 российских захватчиков, при этом только за прошлые сутки — 790 человек.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Также уничтожено 3 350 вражеских танков (+16 за последние сутки), боевых бронированных машин – 6 593 (+24), артиллерийских систем – 2 362 (+7 за последние сутки), РСЗО – 471, средств ПВО – 244 (+1), самолётов – 299, вертолётов – 287, БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 029 (+3), крылатых ракет – 873, кораблей/катеров – 18, автомобильной техники и автоцистерн – 5 215 (+3), специальной техники – 228 (+2).

Данные уточняются.

Как сообщала Одесса News, уУкраинская авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

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