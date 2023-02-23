Ермак: Надеюсь, что «зерновое соглашение» будет продлено

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отмечает, что соглашение по экспорту зерна из Чёрного моря — «важный проект для нашей страны и всего мира», и он надеется, что его действие будет продолжено.

Об этом глава ОПУ сказал, общаясь с журналистами из Киева, в ответ на просьбу прокомментировать инициативу Украины по продлению «зернового соглашения» на год, пишет Укринформ.

По словам Ермака, «наша позиция — чёткая, всё от нас зависящее — мы выполняем. Им (российской стороне, — ред.) будет очень трудно объяснить миру, почему они это остановили».

При этом Ермак упомянул о гуманитарной программе Grain from Ukraine («Зерно из Украины»), которая начала работу под эгидой Президента Владимира Зеленского 15 ноября 2022 года в партнёрстве с World Food Program.

В рамках этой программы «некоторые корабли (с агропродукцией, – ред.) пошли в страны, которые нас даже в Генеральной ассамблее ООН не поддерживают», — сказал Ермак.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского из вчерашнего его видеообращения, «уже 7 месяцев работает наша экспортная зерновая инициатива. За это время 43 страны мира получили более 22 миллионов тонн продовольствия благодаря нашему морскому экспорту. Это весомый украинский вклад в мировую продовольственную безопасность и стабилизацию мирового продовольственного рынка».

По мнению Зеленского, если бы не эта инициатива, то сейчас происходили бы процессы политического и социального хаоса в некоторых странах Африки и Азии, был бы в целом значительно более острый кризис стоимости жизни, который испытывали разные народы в прошлом году.

«Но если бы эта наша инициатива работала на полную мощность, если бы Россия не пыталась её затормозить, мы смогли бы отправить на экспорт больше продовольственной продукции. То есть гарантий продовольственной безопасности в мире было бы больше», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по словам Президента, морской продовольственный экспорт приносит пользу и Украине. «Около миллиона украинцев работают в отраслях, связанных с аграрным производством. И для них тот факт, что мы разблокировали морской экспорт в прошлом году, – это гарантия личной и семейной социальной безопасности», — сказал он.

Как информировала Одесса News, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины ожидают, что «зерновое соглашение» будет продлено после 20 марта.

«Зерновой коридор» начал действовать в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. В ноябре прошлого года Украина предложила Турции и ООН продлить на год «зерновое соглашение», а также расширить его включением портов Николаевской области, которые обеспечивали 35% украинского экспорта продовольствия до вторжения России.

Руководитель ОП Ермак, по заданию Зеленского, координирует реализацию гуманитарной продовольственной программы Grain from Ukraine, которая предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года.

15 ноября 2022 года руководитель ОП заявил, что украинскую продукцию невозможно будет заменить поставками из других стран даже в перспективе 4-5 лет. Во избежание голода во многих странах Африки и Азии критически важно не допустить снижения объёмов экспорта Украины и предоставить возможность стабилизировать ситуацию.

Согласно программе, Украина решила направить часть собираемой пшеницы, которая шла на экспорт, на закупку для тех африканских стран, где уже сейчас существуют проблемы голода. Часть экспортного зерна могут быть выкуплены государствами-участниками проекта. Украина будет поставлять его в бедные африканские страны.

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